Москва28 июн Вести.Украинские врачи посоветовали боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) "выкинуть там, где взяли", курянина, который был ранен. Об этом рассказал один из возвращенных из украинского плена на встрече губернатором Курской области Александром Хинштейном.

По словам мужчины, в двух сумских больницах ему отказались помогать после того, как узнали от украинских военных, что он гражданский.

Меня повезли в больницу на скорой помощи. Там отказались принимать, потому что я гражданский. Говорят: "Вы с ума сошли? Мы под суд не хотим. Где вы его взяли? <...> Мой тебе совет: выкинь его там и все". Они меня повезли во вторую больницу. Там тоже узнали, что гражданский, - отказались принимать приводит ТАСС слова курянина

Другие мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали Хинштейну, что их содержали в колониях вместе с уголовниками, избивали и плохо кормили, одному из них выжгли букву "Z" на руке, когда мужчина находился в полевом госпитале в Сумской области. Ожог он показал губернатору Курской области.

Узнав о том, что куряне пережили в плену, главе региона заявил, что военнослужащие ВСУ относятся к гражданским пленным как к скоту.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в своем канале МАХ, что в результате гуманитарного обмена в Россию вернулись семь человек, включая пятерых жителей Курской области, захваченных в плен ВСУ. На Украину также были переданы семь человек