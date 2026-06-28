Москва28 июнВести.В результате гуманитарного обмена в Россию вернулись семь человек, включая пятерых жителей Курской области, захваченных в плен ВСУ. На Украину также были переданы семь человек.
Об этом в своем канале МАХ сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Провели обмен 160 на 160 военнопленных. Сегодня возвращены гражданские: 7 человек в Россию и 7 — на Украинунаписала Лантратова
Она также поблагодарила за сотрудничество украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Ранее Лантратова заявила в беседе с ИС "Вести", что канал, который выстраивается с украинской стороной по обмену с военнопленными и гражданскими, работает эффективно. По ее словам, в ближайшее время должны состояться очередные обмены военнопленными с Украиной.