Москва28 июн Вести.Украинские боевики расстреляли семью, которая не смогла больше находиться в подвале, где их морили голодом. Об этом преступлении, которое произошло во время вторжения ВСУ в Курскую область, рассказал руководитель Суджанского МСО СУ СК России Николай Гамолин в документальном фильме "Без срока давности. Курск. Когда война вернулась", сообщает ИС "Вести".

На память сразу приходит случай, когда три семьи в одном из населенных пунктов заставили спуститься в подвал, не давали еды и воды на протяжении длительного времени, и когда уже одна из семей просто не могла находиться там, вышла во двор, была расстреляна рассказал Гамолин

В Знаменской роще в Курске захоронения жителей приграничья, которые были зверски убиты ВСУ, находятся рядом с могилами мирных жителей, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками.

Там действительно происходили казни мирных жителей немецко-фашистскими оккупантами. А уже когда мы столкнулись с новыми событиями, было принято решение совместно с родственниками, военными, следователями захоронить там также мирных граждан, которые были убиты неонацистами нашего времени. И в память вот об этих ужасных событиях, и, конечно, в назидание потомкам, чтобы это никогда не повторилось поделился заместитель губернатора Курской области, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов

507 мирных жителей Курской области погибли в результате вторжения вооруженных формирований Украины, сообщил ранее глава региона Александр Хинштейн.