Москва6 авгВести.Жертвами вторжения ВСУ в Курскую область стали 640 мирных жителей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Это установлено в ходе расследования преступлений киевского режима, которое продолжает вести ведомство.
В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человекговорится в публикации СК РФ в MAX
Петренко сообщила, что есть доказательства случаев массовых убийств и мародерства.
Украинские вооруженные формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области в августе 2024 года. Ими были оккупированы несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу.