СК назвал количество жертв вторжения ВСУ в Курскую область СК: жертвами вторжения ВСУ в Курскую область стали 640 мирных жителей

Москва6 авг Вести.Жертвами вторжения ВСУ в Курскую область стали 640 мирных жителей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Это установлено в ходе расследования преступлений киевского режима, которое продолжает вести ведомство.

В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек говорится в публикации СК РФ в MAX

Петренко сообщила, что есть доказательства случаев массовых убийств и мародерства.

Украинские вооруженные формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области в августе 2024 года. Ими были оккупированы несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу.