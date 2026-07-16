ВСУ потеряли почти 80 тыс. боевиков при вторжении в Курскую область

Потери ВСУ в ходе вторжения в Курскую область составили 80 тыс. боевиков ВСУ потеряли почти 80 тыс. боевиков при вторжении в Курскую область

Москва16 июл Вести.Киевский режим потерял почти 80 тысяч боевиков в ходе атаки на Курскую область в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Операцию ВСУ по вторжению в российский регион среди украинских силовиков называют авантюрой главнокомандующего Александра Сырского.

В 2024 году Сырский пошел на "курскую авантюру", итогом которой стало уничтожение почти 80 тысяч украинских националистов и начало боевых действий на территории Сумской области пояснил собеседник агентства

Боевики киевского режима в ходе вторжения на территорию Курской области похищали мирных жителей и удерживали их вплоть до 2026 года. В июне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова доложила президенту России Владимиру Путину, что всех похищенных удалось вернуть домой.