Москва16 июлВести.Киевский режим потерял почти 80 тысяч боевиков в ходе атаки на Курскую область в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Операцию ВСУ по вторжению в российский регион среди украинских силовиков называют авантюрой главнокомандующего Александра Сырского.
В 2024 году Сырский пошел на "курскую авантюру", итогом которой стало уничтожение почти 80 тысяч украинских националистов и начало боевых действий на территории Сумской областипояснил собеседник агентства
Боевики киевского режима в ходе вторжения на территорию Курской области похищали мирных жителей и удерживали их вплоть до 2026 года. В июне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова доложила президенту России Владимиру Путину, что всех похищенных удалось вернуть домой.