Москва5 июн Вести.Более 500 мирных жителей Курской области погибли в результате вторжения вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

По последним данным, от действий врага в Курской области погибли 507 мирных жителей, из них 446 человек находились в реестре, который мы ведем с начала прошлого года — реестре жителей, утративших связь со своими близкими уточнил губернатор

"Человеческие жизни, к сожалению, не вернуть. Это самое печальное и трагичное следствие событий в нашем регионе", — добавил Хинштейн.