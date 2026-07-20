Погибшим при атаке ВСУ в Курской области оказался житель Мурманска

Хинштейн: при ударе ВСУ в Курской области 19 июля погиб житель Мурманска Погибшим при атаке ВСУ в Курской области оказался житель Мурманска

Москва20 июл Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные о последствиях украинских ударов, нанесенных по территории региона за минувшие сутки.

В результате атак погиб один человек, еще девять получили ранения.

К огромной скорби, в результате атак на магазин, возле которой отдыхала молодежь, в деревне Малогнеушево Рыльского района погиб 20-летний парень, житель города Мурманска говорится в заявлении губернатора, опубликованном в MAX

В результате того же удара множественные осколочные ранения получили семь человек: два 17-летних, 18-летний, 21-летний молодые люди, 18-летняя девушка, а также женщины 25 и 38 лет.

Также при атаках ВСУ в селе Заолешенка Суджанского района и Рыльске пострадали 39-летний мужчина и 19-летняя девушка.

Всего за сутки над Курской область сбили 145 БПЛА различного типа, зафиксировано 33 артиллерийских обстрела отселенных районов и 24 сброса боеприпасов с дронов.

В населенных пунктах повреждены административные здания, частные домовладения, линия электропередачи, зерносушильный комплекс, зерноочистительная машина, зерносушилка и платежный терминал АЗС.