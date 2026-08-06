Ущерб от атак ВСУ в Курской области составил почти 505 миллиардов рублей

Ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 504 миллиарда рублей Ущерб от атак ВСУ в Курской области составил почти 505 миллиардов рублей

Москва6 авг Вести.Ущерб от действий украинских вооруженных формирований в Курской области, по данным Следственного комитета России, превысил 504 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко на платформе MAX.

Отмечается, что в ходе расследования эксперты, криминалисты и следователи осмотрели 186 населенных пунктов региона, пострадавших от вторжения.

К настоящему времени следователями, криминалистами и экспертами осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму почти 505 миллиардов рублей сообщила Светлана Петренко

Возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках. В результате действий украинских военнослужащих в регионе погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Задокументированы случаи массовых убийств и мародерств – так, один из боевиков с соучастниками убил 14 человек в селе Русское Поречное.

Расследование преступлений ВСУ продолжается. Уже завершено более 300 дел, приговоры вынесены в отношении 280 боевиков.

Также зафиксированы повреждения 53 объектов культурного наследия, в том числе храмов и усадеб в Судже и ее окрестностях.

Следственный комитет продолжает принимать меры для привлечения к ответственности всех виновных.