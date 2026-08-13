Москва13 авгВести.Боевики киевского режима бесчеловечно обходятся с местным населением Сумской области на Украине. Об этом рассказали агентству РИА Новости источники в силовых структурах.
Сообщается, что военнослужащие ВСУ идут на убийство мирного населения ради своих целей.
Украинские националисты крайне негативно относятся к местному населению. В частности, в Большой Писаревке солдаты ВСУ убивают пенсионеров, чтобы банально занять понравившийся националистам домцитирует агентство слова собеседника
Ранее сообщалось, что силы ВСУ разместились в 100 населенных пунктах Сумской области, выселив местных жителей. При этом на севере региона остается около 35 тысяч человек, которые не хотят покидать свои дома.