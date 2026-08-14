Москва14 авгВести.Попытки украинских спецслужб завербовать пенсионеров из приграничья Сумской области остаются безуспешными. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
Представители силовых ведомств отметили, что с пожилыми людьми проводятся беседы, где обсуждается "борьба с российскими войсками после освобождения населенного пункта Россией".
Украинские спецслужбы активно и безуспешно пытаются вербовать пенсионеров приграничных районов Сумской областисообщил собеседник агентства
При этом с помощью Службы безопасности Украины (СБУ) увеличены тиражи СМИ региона, в которых содержится ложь о "военных преступлениях" ВС РФ.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что спецслужбы Украины вербуют исполнителей диверсий и терактов среди российских граждан. Отмечалось, что сегодня киевский режим наращивает активность террористических атак.