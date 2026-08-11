Москва11 авгВести.Украинские спецслужбы вербуют исполнителей диверсий и терактов среди граждан РФ, а также пытаются "забрасывать" диверсантов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Уточняется, что сегодня противник наращивает активность террористических атак.
Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотные воздушные суда, вербуют исполнителей диверсий и терактов из числа российских граждан и пытаются "забрасывать" диверсионные группыговорится в заявлении комитета
Так, по данным НАК, в текущем году в России предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса.
Во вторник, 11 августа, прошло заседание НАК под руководством председателя комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова.