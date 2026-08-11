НАК: для терактов Киев вербует людей и пытается забрасывать диверсантов

Украина занимается вербовкой и пытается забрасывать группы диверсантов НАК: для терактов Киев вербует людей и пытается забрасывать диверсантов

Москва11 авг Вести.Украинские спецслужбы вербуют исполнителей диверсий и терактов среди граждан РФ, а также пытаются "забрасывать" диверсантов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Уточняется, что сегодня противник наращивает активность террористических атак.

Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотные воздушные суда, вербуют исполнителей диверсий и терактов из числа российских граждан и пытаются "забрасывать" диверсионные группы говорится в заявлении комитета

Так, по данным НАК, в текущем году в России предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса.

Во вторник, 11 августа, прошло заседание НАК под руководством председателя комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова.