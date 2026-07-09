ФСБ: иностранные специалисты приезжают в Киев обучать терактам ФСБ: "иностранные друзья" Киева специально едут на Украину обучать террористов

Москва9 июл Вести.Иностранные специалисты приезжают в Киев, чтобы обучать завербованных украинскими спецслужбами, следует из кадров задержания готовившего теракт против офицера Минобороны РФ, распространенных ФСБ России.

Я записал тебя на курсы с нашими друзьями-инструкторами, которые специально приедут обучать сообщил украинский куратор в телефонном разговоре с задержанным

По признательным показаниям злоумышленника, иностранные специалисты целенаправленно приезжают на Украину, чтобы подготавливать завербованных к совершению преступлений.

Ранее ФСБ задержала рецидивиста, готовившего теракт против офицера ВС РФ в Москве.