Москва9 июлВести.Иностранные специалисты приезжают в Киев, чтобы обучать завербованных украинскими спецслужбами, следует из кадров задержания готовившего теракт против офицера Минобороны РФ, распространенных ФСБ России.
Я записал тебя на курсы с нашими друзьями-инструкторами, которые специально приедут обучатьсообщил украинский куратор в телефонном разговоре с задержанным
По признательным показаниям злоумышленника, иностранные специалисты целенаправленно приезжают на Украину, чтобы подготавливать завербованных к совершению преступлений.
Ранее ФСБ задержала рецидивиста, готовившего теракт против офицера ВС РФ в Москве.