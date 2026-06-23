Москва23 июн Вести.Работа по предотвращению усиливающихся террористических атак Украины на гражданские объекты в России ведется в круглосуточном режиме. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

Работа ведется постоянно, в круглосуточном режиме. Мы не пропустим, конечно же, и будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить, конечно же, наказать сказал Бортников

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдерживать натиск российских войск на линии боевого соприкосновения и прибегают к террористическим методам.