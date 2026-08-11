НАК: за подготовку диверсий на объектах транспорта и ТЭК задержали 150 лиц

В 2026 г. задержаны 150 лиц за подготовку диверсий на объектах транспорта и ТЭК НАК: за подготовку диверсий на объектах транспорта и ТЭК задержали 150 лиц

Москва11 авг Вести.В 2026 году задержано 150 лиц за подготовку подрывов и поджогов объектов транспорта и энергетики, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В Москве 11 августа состоялось заседание НАК под руководством председателя комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова. Как отмечается, в ходе мероприятия был рассмотрен среди прочего вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов.

По информации НАК, в текущем году в России предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса.

Задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению, пресечено три попытки проникновения диверсантов на нашу территорию говорится в сообщении

В ходе заседания Бортников отметил, что киевский режим наращивает активность террористических атак, модернизирует дроны.