Трое подростков пытались устроить теракт на железной дороге в Смоленской области Трое смоленских подростков обвиняются в покушении на теракт на железной дороге

Москва30 июл Вести.В Смоленской области арестованы трое подростков, планировавших совершить теракт на железной дороге. Довести задуманное до конца они не смогли, так как их задержали военные, охраняющие объект. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)…Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По информации СК, в ноябре 2025 года подростки познакомились с некими пользователями Telegram и согласились на предложенный теми "легкий заработок". Речь шла о четырех тысячах долларов США, причем в криптовалюте. За эти деньги фигуранты должны были повредить и поджечь оборудование тяговой подстанции электроснабжения железной дороги в регионе.

Получив от кураторов геоданные, юноши вооружились гаечным ключом, взяли с собой четыре емкости с горючей жидкостью и прибыли к подстанции, где были пойманы.