Силовиками задержан 18-летний житель Таганрога, планировавший теракт в зоне СВО ФСБ задержала жителя Ростовской области, планировавшего теракт в зоне СВО

Москва31 июл Вести.В Ростовской области задержали 18-летнего жителя Таганрога, который, по данным силовиков, планировал уйти на СВО, чтобы устроить теракт в отношении российских военных, передает ТАСС со ссылкой на информацию УФСБ РФ по региону.

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Ростовской области, агента украинских спецслужб, который намеревался совершить теракт в отношении российских военнослужащих приводит агентство сообщение ведомства

Отмечается, что юноша связался с террористическим военизированным объединением Украины через Telegram. Выполняя указания кураторов, он проводил разведку местности на железной дороге и распространял листовки против проведения спецоперации.

В планах фигуранта было заключить контракт с Минобороны РФ, дойти до линии боевого соприкосновения, расправиться со своими сослуживцами и сдаться в плен ВСУ, чтобы оказаться на стороне противника.

Возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в террористической деятельности.