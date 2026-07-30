СК: один из обвиняемых в терроризме смоленских подростков занимался вербовкой

Один из задержанных за терроризм в Смоленской области подростков был вербовщиком СК: один из обвиняемых в терроризме смоленских подростков занимался вербовкой

Москва30 июл Вести.Один из подростков, арестованных за попытку устроить теракт на железной дороге в Смоленской области, занимался вербовкой сверстников для совершения аналогичных преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Фигурант и двое несовершеннолетних сообщников были задержаны военнослужащими, охраняющими объект, в ноябре 2025 года. В ходе расследования выяснилось, что юноша может быть причастен к другим эпизодам. Предполагается, что он вступил в преступный сговор с организаторами диверсионно-террористической деятельности и сам привлекал к ней школьников.

Установил контакт с 15-летним жителем Самарской области. Действуя за обещанное денежное вознаграждение в виде криптовалюты, предоставляя географические координаты вышек сотовой связи и убеждая в необходимости их уничтожения, обвиняемый совместно с иными неустановленными лицами склонил, вовлек и завербовал несовершеннолетнего в совершение преступлений говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что подросток, которого уговаривал пойти на преступление фигурант, не поддался на провокации.

По данному факту в отношении юноши возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. Также ему инкриминируется покушение на теракт.