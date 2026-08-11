Москва11 авг Вести.Киев наращивает активность террористических атак, модернизирует дроны, заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, киевскому режиму нередко удается преодолевать систему защиты инфраструктурных объектов и поражать их не только вблизи фронта, но и на большом расстоянии от него.

Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотные воздушные суда, вербуют исполнителей диверсий и терактов из числа российских граждан и пытаются "забрасывать" диверсионные группы сказал Бортников

Как информировали в НАК, с начала текущего года в России предотвратили 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК.

В общей сложности за подготовку подрывов и поджогов объектов транспорта и энергетики в 2026 году задержали 150 человек.