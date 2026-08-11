Москва11 авгВести.С начала года в РФ предотвратили 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Уточняется, что 49 терактов удалось предотвратить на объектах транспорта, еще 17 - на объектах топливно-энергетического комплекса.
С начала года предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах ТЭКговорится в сообщении
Во вторник директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК.
Ранее в МИД РФ заявляли, что киевский режим все чаще прибегает к терактам против мирных россиян на фоне масштабного провала Вооруженных сил Украины на фронте.