НАК: в РФ с начала года предотвращены 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК

НАК: с начала года в РФ предотвратили 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК НАК: в РФ с начала года предотвращены 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК

Москва11 авг Вести.С начала года в РФ предотвратили 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Уточняется, что 49 терактов удалось предотвратить на объектах транспорта, еще 17 - на объектах топливно-энергетического комплекса.

С начала года предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах ТЭК говорится в сообщении

Во вторник директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК.

Ранее в МИД РФ заявляли, что киевский режим все чаще прибегает к терактам против мирных россиян на фоне масштабного провала Вооруженных сил Украины на фронте.