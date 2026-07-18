В ООН высоко оценили сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

В ООН похвалили Россию В ООН высоко оценили сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Москва18 июл Вести.Контртеррористическое управление ООН продолжает эффективное взаимодействие с Россией по нескольким ключевым направлениям борьбы с терроризмом. Об этом в интервью ТАСС заявил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев.

По его словам, сотрудничество охватывает предотвращение доступа террористов к оружию, защиту критически важной энергетической инфраструктуры, противодействие финансированию терроризма, а также профилактику экстремизма.

В настоящее время это четыре основных направления, по которым мы сотрудничаем с Российской Федерацией сказал Зуев

Кроме того, КТУ ООН поддерживает реализацию рекомендаций ФАТФ, направленных на защиту неправительственных организаций от возможного использования для финансирования терроризма.

Зуев также сообщил, что в мире нет ни одного региона, который не был бы подвержен террористическим атакам. Так, для работы Контртеррористического управления ООН сегодня приоритетом являются Западная Африка, Сахель и Ближний Восток.