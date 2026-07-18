В ОНН рассказали о влиянии проблем с бюджетом на борьбу с терроризмом Зуев: проблемы ООН с бюджетом сказались на борьбе с терроризмом

Москва18 июл Вести.Проблемы с финансированием Организации Объединенных Наций (ООН) привели к тому, что контртеррористическое подразделение ООН сегодня сталкивается с трудностями. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев агентству ТАСС.

Организация утвердила бюджет на 2026 год в объеме 3,45 млрд долларов, что на 7% ниже показателя предыдущего года. Финансирование организации осложняется из‑за неполной уплаты взносов некоторыми спонсорами, крупнейшим из которых являются США.

Я бы сказал, что ресурсов никогда не бывает достаточно. Особенно сейчас, потому что, если посмотреть на организацию в целом, у нас есть проблемы с бюджетом. Точнее говоря, на бумаге наши бюджеты правильно структурированы и должны покрывать все наши потребности, но, к сожалению, из-за того, что ряд стран либо вообще не выплачивает свои взносы, либо не выплачивает их вовремя, мы сталкиваемся с трудностями рассказал Зуев

При этом, по его словам, Управление по борьбе с терроризмом находится в более лучшем положении. Он отметил, что прошлый год стал рекордным по объему привлеченных внебюджетных средств — речь идет о добровольных взносах государств‑членов, в том числе России. Зуев отметил, что Россия входит в десятку крупнейших доноров Управления, и выразил благодарность МИД РФ, а также Росфинмониторингу и другим российским структурам, участвующим в противодействии терроризму.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в настоящий момент ООН находится на грани банкротства, поскольку Соединенные Штаты и Китай не вносят платежи. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сроки возможного банкротства организации, заявил, что даты для "Судного дня" нет.

Помощник генсека организации по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан при этом рассказал, что Организации Объединенных Наций хватит нынешних объемов денежных средств только до августа-сентября.