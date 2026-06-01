Москва1 июнВести.Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя сроки возможного банкротства ООН, заявил, что даты для "Судного дня" нет. Об этом он рассказал в ходе брифинга.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства, поскольку Соединенные Штаты и Китай не вносят организации платежи.
Нет какой-то жесткой даты для сценария Судного днясказал Дюжаррик, которого цитирует ТАСС
Представитель генсека добавил, что на прошлой неделе ООН получила частичный платеж от китайской стороны в размере около 800 миллионов долларов. При этом Дюжаррик призвал все государства-члены организации выполнять свои обязательства.