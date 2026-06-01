ООН о сроках возможного банкротства: даты для "Судного дня" нет

Москва1 июн Вести.Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя сроки возможного банкротства ООН, заявил, что даты для "Судного дня" нет. Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства, поскольку Соединенные Штаты и Китай не вносят организации платежи.

Нет какой-то жесткой даты для сценария Судного дня сказал Дюжаррик, которого цитирует ТАСС

Представитель генсека добавил, что на прошлой неделе ООН получила частичный платеж от китайской стороны в размере около 800 миллионов долларов. При этом Дюжаррик призвал все государства-члены организации выполнять свои обязательства.