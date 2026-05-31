WSJ: ООН находится на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР

Москва31 мая Вести.ООН находится на грани банкротства из-за того, что Китай и США не внесли свои платежи организации. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Уточняется, что США имеют просроченные платежи организации на четыре миллиарда долларов. Вашингтон также вышел из десятков программ и агентств организации, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Китай в свою очередь должен выплатить ООН 455 млн долларов.

Газета подчеркивает, что базовые затраты ООН зависят от платежей США и Китая на 42%. На фоне финансовых трудностей организация провела "масштабное сокращение расходов", в результате которых упразднены три тысячи должностей в секретариате, сокращены часы работы переводчиков и закрыта часть офисов. Также в рамках мер были отключены эскалаторы и проигнорированы "проблемы с облицовкой" в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

