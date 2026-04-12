МИД России напомнил США о долге перед ВОЗ за три года

США задолжали ВОЗ за три года, напомнили российские дипломаты

Москва12 апр Вести.У Вашингтона накопились долги перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом США напомнил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

По словам российского дипломата, Вашингтон не исполнил финансовые обязательства по взносам за 2025 и 2026 годы. Также США задолжали организации в 2024 году. Долг Вашингтона перед ВОЗ сейчас оценивается около 260,6 миллиона долларов, подсчитали в агентстве Bloomberg.

Ситуация с невыполнением США финансовых обязательств перед ВОЗ сохраняется уже не первый год констатировал Логвинов

Соединенные Штаты Америки официально сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения 22 января 2026 года. Представители Вашингтона больше не участвуют в работе ВОЗ, подтвердили в офисе генсека ООН. При этом Дональд Трамп при выходе из организации решил громко хлопнуть дверью, не оплатив по накопившимся счетам.

Кирилл Логвинов отметил, что ВОЗ может не признать выход США до выполнения всех финансовых обязательств перед организацией.

27 января представители США забрали свой флаг у штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Пресс-служба американского госсекретаря Марко Рубио пояснила, что флаг, висевший на флагштоке возле здания ВОЗ в Женеве, является государственной собственностью и собственностью отряда американской морской пехоты. Поэтому американский флаг возвращен на территорию Штатов.