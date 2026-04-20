Москва20 апрВести.ОАЭ предупредили США, что в случае нехватки долларов будут использовать китайский юань или валюту других стран, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.
В публикации говорится, что этот сценарий представляет собой скрытую угрозу доллару США.
По словам эмиратского чиновника, ЦБ ОАЭ не получал запроса от США на своп-линию, чтобы ввести доллары по низкой цене для поддержания национальной валюты.
Также отмечается, что ОАЭ начали переговоры с США о получении долгосрочной финансовой поддержки на случай усугубления кризиса на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что ОАЭ готовы присоединиться к США в вопросе обеспечения безопасности в Ормузском проливе.