WSJ: использование в ОАЭ юаней станет угрозой для США

WSJ назвала использование юаней в ОАЭ угрозой для США

Москва20 апр Вести.ОАЭ предупредили США, что в случае нехватки долларов будут использовать китайский юань или валюту других стран, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

В публикации говорится, что этот сценарий представляет собой скрытую угрозу доллару США.

По словам эмиратского чиновника, ЦБ ОАЭ не получал запроса от США на своп-линию, чтобы ввести доллары по низкой цене для поддержания национальной валюты.

Также отмечается, что ОАЭ начали переговоры с США о получении долгосрочной финансовой поддержки на случай усугубления кризиса на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что ОАЭ готовы присоединиться к США в вопросе обеспечения безопасности в Ормузском проливе.