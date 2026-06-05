Захарова высказалась о долгах США перед ООН словами из "Служебного романа"

"Потом денег не хватило": Захарова иронично высказалась о денежной проблеме ООН Захарова высказалась о долгах США перед ООН словами из "Служебного романа"

Москва5 июн Вести.Соединенные Штаты Америки продолжают задерживать выплаты по взносам в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН), значительная часть дефицита приходится именно на их долг.

Об этом на брифинге в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вашингтон задерживает выплаты до конца года, а при этом делает это регулярно. Я вспоминаю фразу актрисы Немоляевой в фильме "Служебный роман". Она говорит: "Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило". Правда, очень подходит сказала дипломат отвечая на вопрос газеты "Известия"

Официальный представитель российского МИД уточнила, что общая задолженность государств — участников ООН составляет 2,6 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда приходятся на допущенные США просрочки платежей.

Кроме того, продолжила Захарова, в миротворческий бюджет ООН страны задолжали 2,8 миллиарда долларов, и здесь американцы с суммой 2,3 миллиарда также являются лидерами.

Конечно, ключ к решению имеющихся проблем лежит в первую очередь в области соблюдения финансовой дисциплины теми странами, которые представлены, и, кстати говоря, очень широко, если не сказать до уровня оккупации, представлены в секретариате, на ключевых постах. Все-таки надо платить отметила дипломат

Она добавила, что, несмотря на экономические санкции, которые осложняют внесение членских взносов, Москва находит способы перечислять средства в ООН. Это, по ее мнению, свидетельствует о высокой степени ответственности России, чего нельзя сказать о крупнейших должниках организации.

29 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства из-за задержек взносов со стороны Вашингтона и Пекина. Долг США превысил 4 миллиарда долларов. В связи с финансовыми трудностями организация уже закрыла несколько офисов, сократила 3 тысячи должностей в секретариате и ускорила вывод миротворческих сил из Африки.

1 июня представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в конце весны Объединенные Нации получили частичный платеж от китайской стороны в размере около 800 миллионов долларов.