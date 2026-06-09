Небензя: КНР и США – должники в ООН, но ведут они себя по-разному

Небензя прокомментировал слухи о плачевном финансовом состоянии ООН Небензя: КНР и США – должники в ООН, но ведут они себя по-разному

Москва9 июн Вести.Китай и США являются должниками в Организации Объединенных Наций (ООН), однако страны по-разному ведут себя в объединении. Об этом ИС "Вести" заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он обратил внимание на то, что Китай, у которого задолженность есть, в конце года ее стабильно выплачивает.

Действительно, Китай тоже является должником, но он в конце года выплачивает свою задолженность. Для Китая это некий рычаг давления на секретариат, потому что китайцы справедливо говорят, что с учетом их вклада в финансовое обеспечение организации они являются вторыми плательщиками после Соединенных Штатов. Они должны, соответственно, получать гораздо больше должностей в секретариате. И они этим, естественно, недовольны. И справедливо. Ведь секретариат, как говорит наш министр, приватизирован западными странами - все ключевые должности сказал Небензя

Американцы же, как подчеркнул российский дипломат, пытаются изменить организацию и сделать ее "более худой".

Они таким образом пытаются изменить ООН, как они считают, в лучшую сторону, сделать ее более бодрой, более худой, не такой жирной. Определенная логика в этом есть, потому что есть жирок, который можно было бы немножко скинуть. Но делают они это в свойственной себе нахрапистой форме. Если Совет Безопасности принимает резолюцию, которая полностью удовлетворяет американцев, это хорошая организация и хорошая резолюция. Если что-то не по ним - организация не такая, какая она должна быть. То есть она должна плясать под американскую волю. Задолженность большая всегда была добавил он

Постпред РФ также отметил, что конгресс США влияет на поведение страны в рамках объединения. Законодательная власть Америки неоднократно приостанавливала выплаты в ООН.

Что из этого выйдет, чем обернется инициатива ООН-80 (проект реформы ООН, представленный в 2025 году - прим. ред), будет ли это секретариатский произвол, который часто берет на себя роль государственных членов, или все будет происходить под контролем государственных членов, посмотрим. заключил Василий Небензя

По его словам, процесс развивается на глазах, и пик его придется уже на новое время, на нового генерального секретаря.