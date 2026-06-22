МИД РФ: из-за санкций Запада остаются сложности с уплатой Россией взносов в ООН

МИД РФ указал на сложности с уплатой взносов в ООН из-за санкций МИД РФ: из-за санкций Запада остаются сложности с уплатой Россией взносов в ООН

Москва22 июн Вести.Россия продолжает сталкиваться с трудностями при уплате взносов в Организацию Объединенных Наций (ООН) из-за действующих односторонних санкций со стороны Запада.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он отметил, что это, в большей степени, является вызовом для всемирной организации.

Дипломат сообщил, что в 2026 году Россия выплатила в бюджет ООН более 67 миллионов долларов, а также полностью погасила задолженность за предыдущие годы.

Что касается сложностей в этой сфере (своевременного исполнения финансовых обязательств – прим. ред.), то они, безусловно, существуют и вызваны нелегитимными западными санкциями подчеркнул собеседник агентства



Директор профильного департамента МИД РФ обратил внимание на то, что функционирование секретариата ООН и других связанных с ней международных организаций напрямую зависит от своевременного поступления обязательных и добровольных платежей от государств-участников.

Вместе с этим, Логвинов указал, что Россия активно взаимодействует с финансистами ООН для поиска решений этих проблем.

Дипломат подчеркнул, что Россия ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств, включая выплату взносов в бюджеты ООН, и призывает другие страны, накопившие значительную задолженность, своевременно вносить необходимые платежи.

Логвинов напомнил, что последствия неуплаты взносов в бюджет всемирной организации прописаны в ее основополагающем документе.

Согласно статье 19 Устава ООН, страна может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее, если ее задолженность превышает сумму взносов за два предыдущих года.

Собеседник агентства также прокомментировал вопрос о целесообразности участия в работе ООН и уплаты взносов. Он отметил, что это нельзя оценивать с точки зрения сиюминутной выгоды или торга.

Здесь речь идет об ответственности за поддержание глобальной стабильности, международного права и репутации продолжил Логвинов

Он подчеркнул, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственный участник международного сообщества строго соблюдает свои обязанности в рамках всемирной организации и ожидает от других государств аналогичного подхода.

О том, что, предназначенные всемирной организации, финансовые средства России заблокированы на соответствующих счетах, внешнеполитическое ведомство проинформировало еще весной 2025 года.