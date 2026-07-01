Помощник генсека ООН: нам хватит денег только до августа-сентября

В ООН рассказали о проблемах с денежными средствами организации Помощник генсека ООН: нам хватит денег только до августа-сентября

Москва1 июл Вести.Организации Объединенных Наций хватит нынешних объемов денежных средств только до августа-сентября. Об этом в ходе брифинга заявил помощник генсека организации по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.

По его словам, всемирной организации потребуются взносы участников, "чтобы выжить после сентября".

У нас не останется денежных средств после августа, сентября​​​. Деньги кончатся сказал Раманатан

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в настоящий момент ООН находится на грани банкротства, поскольку Соединенные Штаты и Китай не вносят платежи. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сроки возможного банкротства организации, заявил, что даты для "Судного дня" нет.