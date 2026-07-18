Зуев: в мире нет регионов, которые не были подвержены террористическим атакам

В ООН признались, что сегодня нет регионов, которые не были подвержены терактам Зуев: в мире нет регионов, которые не были подвержены террористическим атакам

Москва18 июл Вести.Сегодня нет ни одного региона в мире, который не был бы подвержен террористическим атакам. Об этом агентству ТАСС сообщил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев.

По его словам, на сегодняшний день Западная Африка, Сахель и Ближний Восток являются приоритетными регионами для работы Контртеррористического управления ООН.

К сожалению, террористические угрозы трансформируются и меняются, но они существуют во всем мире, и сегодня нет ни одного региона, который не был бы подвержен террористическим атакам рассказал Зуев

Между тем, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что число атак Вооруженных сил Украины против регионов России за июнь и начало июля выросло как минимум на 20%.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что террористические атаки на территории России являются совместным преступлением киевского режима и Запада.