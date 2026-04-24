Москва24 апрВести.Киевский режим ведет террористическую активность в Африке, где она, вероятно, будет разрастаться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Украина использует оружие для совершения террора не только на европейском континенте: преступная деятельность Киева не ограничивается одним материком.
В частности, наверное, к сожалению, деятельность террористическая станет еще более масштабной на территории Африкисказала Захарова в ходе брифинга
Ранее посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за первые три месяца года от дронов ВСУ пострадали 1418 граждан России, 212 из которых погибли.