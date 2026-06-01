МИД РФ: боевики ВСУ при поддержке Запада появились в Мавритании и Чаде

Москва1 июн Вести.Украинские военные советники при финансовом содействии западных стран активизировали свою деятельность в Чаде и Мавритании. Об этом сообщил директор департамента государств Африки к югу от Сахары МИД России Анатолий Башкин.

При финансовой помощи Запада они очень активно сейчас выступают в качестве советников в ряде соседних с тройкой Сахаро-Сахельских государств сказал он в интервью ТАСС

Российская сторона ранее отмечала, что киевский режим поддерживает террористов в ряде стран Африки. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что это происходит при полном попустительстве западных стран.