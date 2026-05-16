Киев через прокси-войны в Африке хочет заработать денег и помочь Западу Черновол: Киев хочет заработать денег, поддерживая террористов в Африке

Москва16 мая Вести.Украинские власти, поддерживая боевиков и террористов в Африке, пытаются заработать денег и помочь западным неоколониалистам подорвать стабильность суверенных государств, заявил посол России в Судане Андрей Черновол в интервью газете "Известия".

По его словам, появление украинских инструкторов в Судане укладывается в более широкую линию киевского режима в Африке.

Такая практика идет в русле стратегии киевского режима по поддержке боевиков и террористов в Африке. Цель – заработать денег, а заодно помочь западным неоколониалистам подорвать стабильность и безопасность государств, отстаивающих свой суверенитет сказал Черновол

При этом он добавил, что у Украины нет серьезного опыта работы в Африке, должной кадровой базы, "внятного экономического или политического предложения африканским государствам", поэтому действия Киева имеют ограниченное влияние на обстановку в регионе.

Помимо этого, в беседе с изданием, российский дипломат отметил, что официальный Судан подтвердил наличие наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рядах Сил быстрого реагирования, противоборствующих регулярной правительственной армии страны.