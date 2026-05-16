Посол Черновол: власти Судана подтвердили наличие наемников из ВСУ в рядах СБР Черновол: украинские наемники воюют в рядах СБР против армии Судана

Москва16 мая Вести.Официальный Судан подтверждает, что наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) воют в рядах Сил быстрого реагирования (СБР), противоборствующих регулярной армии страны. Об этом заявил посол России в Судане Андрей Черновол.

Местные СМИ регулярно сообщают о фактах присутствия в рядах мятежных СБР украинских наемников, пояснил он в интервью газете "Известия".

Эту же информацию здесь подтверждают и на официальном уровне. Говорят о задействовании СБР сотен инструкторов, в том числе дроноводов сказал дипломат

До 2023 года СБР подчинялись правительству Судана, но три года назад они вступили в конфронтацию с регулярной армией страны. С тех пор стороны ведут ожесточенные бои. СБР командует Мухаммед Хамдан Дагло. За последнее время участились удары по военным и гражданским объектам в Судане с помощью беспилотников.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщал, что на стороне исламских боевиков в Мали действуют украинские наемники с переносными зенитными ракетными комплексами западного производства.