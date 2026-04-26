Москва26 апрВести.Среди исламских боевиков в Мали замечены украинские наемники с переносными зенитный ракетными комплексами (ПЗРК) западного производства. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
В небе над Мали активно работает оперативно-тактическая и армейская авиация Африканского корпуса МО РФ, подчеркнул журналист.
Кстати, на земле зафиксированы украинские наемники с ПЗРК западного производства. По последним данным, исламисты, которых направляют западные кураторы с целью нанести поражение правительственным силам, продолжают нести потери на всех направлениях, которые противник выбрал для атак. Наши парни продолжают сдерживать наступление исламистов. Попытка устроить переворот сорвана, но противник продолжает боинаписал Поддубный
Ранее военкор опубликовал кадры отражения атак боевиков в Мали силами Африканского корпуса МО РФ вместе с правительственными силами.
МИД РФ настоятельно рекомендовал соотечественникам избегать визитов в Мали. Тем граждан, которые в настоящее время находятся внутри республики, советуют принять меры для обеспечения собственной безопасности.