Поддубный: украинские наемники с западным оружием замечены среди боевиков в Мали

Среди боевиков в Мали замечены украинские наемники Поддубный: украинские наемники с западным оружием замечены среди боевиков в Мали

Москва26 апр Вести.Среди исламских боевиков в Мали замечены украинские наемники с переносными зенитный ракетными комплексами (ПЗРК) западного производства. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

В небе над Мали активно работает оперативно-тактическая и армейская авиация Африканского корпуса МО РФ, подчеркнул журналист.

Кстати, на земле зафиксированы украинские наемники с ПЗРК западного производства. По последним данным, исламисты, которых направляют западные кураторы с целью нанести поражение правительственным силам, продолжают нести потери на всех направлениях, которые противник выбрал для атак. Наши парни продолжают сдерживать наступление исламистов. Попытка устроить переворот сорвана, но противник продолжает бои написал Поддубный

Ранее военкор опубликовал кадры отражения атак боевиков в Мали силами Африканского корпуса МО РФ вместе с правительственными силами.

МИД РФ настоятельно рекомендовал соотечественникам избегать визитов в Мали. Тем граждан, которые в настоящее время находятся внутри республики, советуют принять меры для обеспечения собственной безопасности.