Москва20 июлВести.На территории Мали присутствуют украинские военные советники, которые помогают террористам применять беспилотники. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.
Отвечая на вопрос о поддержке террористов со стороны Запада и Украины, дипломат подчеркнул, что речь идет прежде всего о Мали.
Мы можем констатировать, что украинские военные советники присутствуют на территории Мали. В основном это содействие использованию БПЛА и противодействию БПЛАзаявил он
Башкин также допустил, что террористы могут взаимодействовать с Францией и Украиной в вопросе поставок оружия. "Есть также сотрудничество по поставкам и украинских, и французских, в целом западных вооружений террористам", - добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.