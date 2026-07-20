МИД РФ: советники из Украины помогают террористам в Мали с БПЛА

В МИД РФ заявили о присутствии военных советников Украины в Мали МИД РФ: советники из Украины помогают террористам в Мали с БПЛА

Москва20 июл Вести.На территории Мали присутствуют украинские военные советники, которые помогают террористам применять беспилотники. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

Отвечая на вопрос о поддержке террористов со стороны Запада и Украины, дипломат подчеркнул, что речь идет прежде всего о Мали.

Мы можем констатировать, что украинские военные советники присутствуют на территории Мали. В основном это содействие использованию БПЛА и противодействию БПЛА заявил он

Башкин также допустил, что террористы могут взаимодействовать с Францией и Украиной в вопросе поставок оружия. "Есть также сотрудничество по поставкам и украинских, и французских, в целом западных вооружений террористам", - добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.