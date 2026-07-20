МИД РФ: Париж делился разведданными с действующими в Африке террористами

МИД России уличил Францию в передаче разведданных террористам в Африке МИД РФ: Париж делился разведданными с действующими в Африке террористами

Москва20 июл Вести.Франция передает разведданные действующим на африканском континенте террористическим группировкам.

Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента стран Африки МИД России Анатолий Башкин.

Безусловно, да. Франция точно. И спутниковые, и другие виды разведданных для террористических группировок ответил дипломат на соответствующий вопрос о поддержке Западом террористов в Африке

Башкин отметил, что без логистической помощи извне было бы сложно организовать крупномасштабное нападение в Мали в середине апреля этого года, а также последующие атаки на четыре населенных пункта.

Это, безусловно, делается и планируется добавил директор профильного департамента внешнеполитического ведомства

Ранее Башкин заявил о наличии у боевиков в Африке новых БПЛА украинского производства.