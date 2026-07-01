Москва1 июлВести.Украина, Франция, а также другие страны Европы в своих интересах используют террористические группировки. Об этом рассказал заместитель секретаря Совбеза (СБ) РФ Александр Венедиктов.
В беседе с ТАСС он отметил, что Киев активно поддерживает деятельность террористов, в том числе в Африке.
Мы знаем, что и Франция не гнушается такими методами, и целый ряд других европейских государств, стремящихся установить неоколониальный контроль над регионами, которые в определенные периоды истории находились под их монархическим руководствомсказал Венедиктов
По его словам, все большее количество государств обращается к практике использования террористов в собственных целях.
Ранее правительство Буркина-Фасо обвинило Париж в том, что он демонстрирует неуважение к суверенитету страны, продолжает придерживаться колониальной политики и ведет деятельность, направленную на подрыв национальных интересов африканского государства.