Замсекретаря СБ РФ: Франция и Украина используют террористов в своих целях

В СБ РФ рассказали о странах, которые поддерживают террористов в своих целях Замсекретаря СБ РФ: Франция и Украина используют террористов в своих целях

Москва1 июл Вести.Украина, Франция, а также другие страны Европы в своих интересах используют террористические группировки. Об этом рассказал заместитель секретаря Совбеза (СБ) РФ Александр Венедиктов.

В беседе с ТАСС он отметил, что Киев активно поддерживает деятельность террористов, в том числе в Африке.

Мы знаем, что и Франция не гнушается такими методами, и целый ряд других европейских государств, стремящихся установить неоколониальный контроль над регионами, которые в определенные периоды истории находились под их монархическим руководством сказал Венедиктов

По его словам, все большее количество государств обращается к практике использования террористов в собственных целях.

Ранее правительство Буркина-Фасо обвинило Париж в том, что он демонстрирует неуважение к суверенитету страны, продолжает придерживаться колониальной политики и ведет деятельность, направленную на подрыв национальных интересов африканского государства.