В СБ России заявили, что Украина взяла курс на применение методов терроризма СБ России: Украина переходит к террористическим методам

Москва26 мая Вести.Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в комментарии "Известиям" заявил, что действия украинских властей демонстрируют переход к применению террористических методов.

По его словам, такие шаги требуют реакции, направленной на защиту гражданского населения и обеспечение безопасности государства.

Мы видим, что киевский режим взял устойчивый курс на применение террористических методов для реализации их целей. Россия должна реагировать на эти вызовы для гражданского населения, для нашего будущего, детей сказал Венедиктов

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы России впредь будут наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Уточняется, что новые удары будут ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске.