Москва27 июн Вести.Правительство Буркина-Фасо обвинило Францию в том, что она демонстрирует неуважение к суверенитету страны, продолжает придерживаться колониальной политики и ведет деятельность, подрывающую национальные интересы африканского государства.

Это выражается, в частности, в непрекращающихся действиях нынешнего французского режима, направленных против интересов страны, в открыто демонстрируемых неоколониальных устремлениях, поддержке подрывной деятельности и террористов говорится в заявлении официального представителя правительства этой страны

Ранее власти Буркина-Фасо заявили, что принципы взаимного уважения, доверия и суверенитета, которые лежали в основе сотрудничества с Францией, Парижем более не соблюдаются, что делает дальнейшее развитие отношений невозможным. Правительство Буркина-Фасо объявило о своем решении разорвать дипломатические отношения с Францией с 26 июня.