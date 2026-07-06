Москва6 июл Вести.Французский МИД на фоне разрыва дипломатических отношений с Буркина-Фасо уведомил власти страны о необходимости вывезти свой дипломатический персонал из Франции к вечеру понедельника, 6 июля. Об этом сообщает газета al-Ahram со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Буркина-Фасо объявила о разрыве дипломатических отношений с Францией 26 июня. В Уагадугу объяснили это ответом на попытки Парижа, как заявляла сторона Буркина-Фасо, доминировать и навязать стране свою волю.

По данным издания, французские дипломаты уже покинули Буркина-Фасо в конце прошлой недели. Кроме того, временного поверенного в делах Буркина-Фасо во Франции в прошлый понедельник вызвали во французский МИД.

В ведомстве ему сообщили, что в рамках принципа взаимности буркинийский дипломатический персонал также должен покинуть территорию Франции в течение семи дней - до вечера понедельника.