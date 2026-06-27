Франция грозит ответными мерами Буркина-Фасо после разрыва отношений МИД Франции: Париж рассматривает ответные меры после разрыва с Буркина-Фасо

Москва27 июн Вести.Министерство иностранных дел Франции заявило о намерении принять ответные шаги в связи с решением властей Буркина-Фасо разорвать дипломатические отношения. Соответствующее уведомление поступило из африканской страны в пятницу — в качестве причины Уагадугу назвал попытки Парижа "доминировать и подчинить страну своей воле".

В официальном заявлении французского внешнеполитического ведомства выражено сожаление по поводу произошедшего. Решение названо "враждебным и ничем не обоснованным", а также, по мнению Парижа, "свидетельствует о вызывающем обеспокоенность курсе властей" африканской страны.

В настоящее время рассматриваются ответные меры, которые могут быть приняты на основе принципа взаимности говорится в документе

Французский МИД также призвал своих граждан, находящихся в Буркина-Фасо, к повышенной бдительности, подчеркнув, что уделяет особое внимание их безопасности и защите государственных служащих в регионе.

Ранее власти Буркина‑Фасо заявили, что действия Франции носят подрывной характер, а также обвинили Париж в неоколониализме.