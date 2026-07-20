Глава МИД Франции заявил, что в Иране задержали двух французских дипломатов

В Иране задержали двух французских дипломатов Глава МИД Франции заявил, что в Иране задержали двух французских дипломатов

Москва20 июл Вести.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что на территории Ирана были задержаны два сотрудника французского посольства. Соответствующее сообщение размещено на его странице в соцсети X.

В публикации сказано, что дипломаты были задержаны для допроса.

Их без оснований удерживали в течение нескольких часов, допрашивали, а одного из них подвергли грубому обращению написал французский министр

Барро охарактеризовал случившееся как "акт запугивания" и "нарушение дипломатического иммунитета". По его словам, после произошедшего дипломаты вернулись в посольство и в настоящее время находятся в безопасности, они ожидают возвращения во Францию в ближайшие часы.

Министр также уточнил, что задержанные вели в Иране работу по реализации французских программ, направленных на поддержку гражданского общества.