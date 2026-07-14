Москва14 июл Вести.Публикации об аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада были сделаны для того, чтобы его дискредитировать. Об этом ИС "Вести" заявил преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

По его словам, сообщения об аресте являются очередным вбросом.

Сделано это было, конечно же, специально, для того чтобы, ну, так или иначе дискредитировать бывшего президента. Опять-таки, человек он своеобразный, в иранской элите его называют очень токсичным, но тем не менее сейчас, конечно же, пытаются устроить некий определенный раскол среди элит, найти того человека, который является чуть ли не кротом, который чуть ли не оказывается сливает информацию израильским спецслужбам … это абсурд сказал эксперт

Также он напомнил, что за последние два месяца это уже второй вброс относительно Махмуда Ахмадинежада.

Его уже и убивали, и говорили в прошлом году, что его застрелили, в этом году говорили, что на него израильтяне бомбу сбросили. А он целый и невредимым появляется на церемонии прощания с [верховным лидером Ирана] Али Хаменеи неделю назад в центре Тегерана … и все у него в порядке. Поэтому это просто-напросто попытка прощупать почву и вбить какое-то определенное недоверие. Потому что известно, что реформаторы к Махмуду относятся довольно очень и очень токсично, консерваторы его тоже недолюбливают, но это попытка вот нескольких групп элитных в самом Иране столкнуть друг друга лбами, не более того добавил эксперт

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что спецслужбы Израиля могли завербовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.