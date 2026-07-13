Москва13 июл Вести.Спецслужбы Израиля могли завербовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что израильтяне хотели привести Ахмадинежада к власти в Исламской Республике после того, как свергнут действующее руководство Ирана.

Вербовка Ахмадинежада была настолько приоритетной задачей для Израиля, что, по словам бывших американских чиновников, тогдашний глава израильской разведки Давид Барнеа даже ездил в венгерскую столицу в 2024 году, чтобы лично встретиться с Ахмадинежадом. Вскоре после этого, по их словам, Моссад, израильская внешняя разведка, уведомил ЦРУ о том, что он контактировал Ахмадинежадом отмечает газета

Также журналисты добавляют, что Израиль оплачивал Ахмадинежаду поездки и проживание.

При нападении США и Израиля на Иран удары были нанесены и по резиденции Ахмадинежада, правда реальной целью стали дом охраны и бронированный автомобиль экс-президента. После этого, утверждает американское издание, Ахмадинежада подобрал черный автомобиль, за рулем которого находился агент Моссад, и политика доставили в секретное убежище.

Впрочем, сам Ахмадинежад в итоге разочаровался в попытках США и Израиля сменить власть в стране. Бывший президент уехал из убежища. Позднее он был замечен на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На данный момент Ахмадинежад взят под стражу силами КСИР.

20 мая газета уже писала, что бывший президент Ирана был завербован. Однако тогда журналисты не знали, как это произошло.