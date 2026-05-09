Москва9 мая Вести.Перед тем, как начать военные действия против Ирана, Израиль развернул в Ираке секретную военную базу.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Израиль создал тайный военный форпост в иракской пустыне для поддержки своей воздушной кампании против Ирана говорится в публикации

Отмечается, что объект использовался в качестве логистического хаба для израильских Военно-воздушных сил. Кроме того, там дислоцировались спецназ и поисково-спасательные группы. Предполагалось, что они будут задействованы в случае, если израильские самолеты были бы сбиты в ходе боевых действий.

Собеседники издания рассказали, что, когда американский истребитель F-15 потерпел крушение в небе над Ираном, Израиль предложил Вашингтону помощь. США провели эвакуацию обоих пилотов своими силами, а Израиль в это время наносил авиаудары для того, чтобы обеспечить безопасность спасательной операции.

Ранее сообщалось, что в ходе проведенной на территории Ирана поисково‑спасательной операции американские военные уничтожили два собственных самолета типа MC‑130J. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, заявила, что два борта оказались заблокированными на временной посадочной площадке и не смогли покинуть иранские воздушные рубежи. Для того, чтобы авиатехника с системами датчиков, дозаправки и защиты не попала к иранским военным, командование США приняло решение ликвидировать оба летательных аппарата на месте.