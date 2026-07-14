Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с израильским "Моссадом" NYT: экс-президент Ирана Ахмадинежад арестован за связи с Израилем

Москва14 июл Вести.Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад помещен под домашний арест в Исламской Республике за сотрудничество с израильской разведывательной службой "Моссад". Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в 2024 году "Моссад" ради встречи с Ахмадинежадом в качестве прикрытия задействовали венгерского ученого, который пригласил иранского политика на якобы конференцию по изменению климата.

Уточняется, что "Моссад" рассматривал Ахмадинежада в качестве потенциального нового лидера Ирана в случае смены власти в стране. Таким образом, политик должен был стать агентом разведки Израиля.

По данным американских чиновников, в последние годы Израиль тайно выплачивал Ахмадинежаду деньги за проживание и поездки, а израильские агенты несколько раз встречались с ним за границей, в том числе во время его поездок в Будапешт сказано в публикации

По данным газеты, на данный момент его статус остается неопределенным.

Однако четыре высокопоставленных иранских чиновника заявили, что Ахмадинежад находится под стражей разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции, под домашним арестом, поскольку Иран узнал о многих его контактах с Израилем сообщает NYT

20 мая газета уже писала, что бывший президент Ирана был завербован. Однако тогда журналисты не знали, как это произошло.

Ранее стало известно, что бывшего генерала спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Кудс" Исмаила Каани, предположительно, казнили за шпионаж в пользу израильской разведки "Моссад".