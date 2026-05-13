В Иране казнили мужчину, обвиненного в работе на израильскую разведку

Москва13 мая Вести.Эхсан Афреште, арестованный по обвинению в работе на израильскую разведслужбу "Моссад", был приговорен в среду Верховным судом Ирана к высшей мере наказания и повешен. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Афреште прошел специальное обучение под руководством "Моссада" в Непале. По информации следствия, иранец имел псевдоним "Джеймс", связь поддерживал с помощью электронной почты и различных мессенджеров. Первые задания "Моссада" выполнял под прикрытием водителя интернет-такси.

В последнее время казнены несколько иранцев, работавших на израильскую разведку. По сообщениям Reuters, 11 мая казнен инженер Эрфан Шакурзаде (работал в научном институте и передавал секретную информацию), 2 мая - Ягуб Каримпур и Нассер Бакарзаде (один из них собирал информацию вблизи ядерного полигона Натанз), 25 апреля - Эрфан Киани (занимался уничтожением и поджогами государственной и частной собственности во время беспорядков в Исфахане), 20 апреля - Мохаммед Масум Шахи и Хамед Валиди (проходили подготовку за границей, а потом планировали нападения в стране), 18 марта - Курош Кейвани (предоставлял "Моссаду" фотографии и информацию о важных объектах страны).