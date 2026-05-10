Иран заявил о разгроме двух группировок, связанных с "Моссадом"

Москва10 мая Вести.В Иране обезврежены две группировки, которые Тегеран считает связанными с израильской разведкой "Моссад". Об этом заявило иранское гостелерадио IRIB со ссылкой на Министерство информации Ирана.

В ходе задержаний подозреваемых изъяты квадрокоптер, пистолет с глушителем, винтовка с оптическим прицелом, другое оружие и боеприпасы к нему, терминал Starlink, дальнобойная рация и бронежилет.

Выявлены и задержаны агенты двух оперативных ячеек, связанных с разведывательной организацией сионистского режима. Один террористический элемент был ликвидирован в вооруженном столкновении говорится в сообщении

Ранее агентство Tasnim сообщило о казни иранцев Якуба Каримпура и Насере Бекрзаде за работу на "Моссад".

