Москва11 маяВести.Иранские власти казнили мужчину, обвиненного в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и израильской разведкой "Моссад". Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Эрфан Шокурзаде, сын Джафара, по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ и шпионской службой "Моссад" был повешен на виселице правосудияговорится в сообщении
Согласно данным гостелерадиокомпании, казненный во время сотрудничества с иранской научной организацией, работающей в спутниковой сфере, пытался связаться с ЦРУ и "Моссадом".
Ранее в Иране состоялась казнь участника январских протестов Эрфана Кеяни. Его также обвинили в связях с израильской разведкой.