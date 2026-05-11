В Иране казнили мужчину, обвиненного в связи с ЦРУ и "Моссадом"

Москва11 мая Вести.Иранские власти казнили мужчину, обвиненного в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и израильской разведкой "Моссад". Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

Эрфан Шокурзаде, сын Джафара, по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ и шпионской службой "Моссад" был повешен на виселице правосудия говорится в сообщении

Согласно данным гостелерадиокомпании, казненный во время сотрудничества с иранской научной организацией, работающей в спутниковой сфере, пытался связаться с ЦРУ и "Моссадом".

Ранее в Иране состоялась казнь участника январских протестов Эрфана Кеяни. Его также обвинили в связях с израильской разведкой.